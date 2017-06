Ávila: “Queremos una alternativa concreta a las políticas del Gobierno nacional”

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, encabezó en la mañana de este martes un acto en el que se reafirmó el posicionamiento de la política que pregona su Institución, sin candidaturas desde el sector y buscando en el consenso identificar candidatos que fortalezcan al Partido Justicialista y fundamentalmente la oposición al Gobierno nacional, para que quienes resulten ungidos como postulantes a legisladores nacionales, sean quienes lleven el mensaje de la defensa de los puestos de trabajo y de la economía regional.

Ante un colmado gimnasio de la entidad sindical, Jorge Ávila estableció el posicionamiento político del Gremio de cara a las elecciones legislativas PASO 2017, acompañado por el Secretario Adjunto, Carlos Gómez e integrantes de la Comisión Directiva de la Institución, contando con el rotundo apoyo de los presentes, que conforman la base obrera de la industria hidrocarburífera.

“Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, estamos pidiendo que la representación del pueblo salga con bases fundamentales contra esta política, defendiendo los intereses de Comodoro y de la región, los puestos laborales y contra la flexibilización laboral, que no tengo ninguna duda que es lo que se va a venir”, advirtió.

Y agregó que “hay nombres que estamos manejando. Ojalá podamos lograrlo y podamos tener un candidato representativo de lo que tenemos y lo que pensamos, pero que no quede solo en eso, sino que venga a explicarlo acá, que es donde el pueblo se empieza a movilizar”.

Ávila remarcó que “los Trabajadores no van a dejar llevar de las narices y saben de la gran responsabilidad que van a tener dentro del cuarto oscuro. Esta no es una elección más, sino que marca el futuro y el destino de un país, por lo tanto debemos tomar esa responsabilidad. Y los que tenemos responsabilidades políticas, debemos crear la alternativa que nos permita eso, porque se puede ganar o perder en democracia pero lo que nos deja conformes es que defendemos los intereses de toda una región, y no sectoriales”.

“Esto depende del partido peronista, que debe encontrar un candidato que nos cobije a todos, que no sea puesto a dedo, sino que salga del consenso de conversaciones, de lo que podamos presentarle como alternativa a la provincia, así como lo han hecho otros partidos que han presentado candidatos que no sabemos cuál es la política que van a representar, pero los han presentado y nosotros tenemos que tener una alternativa para nuestra gente. Y sino, seremos nosotros los Trabajadores quienes tomaremos la alternativa para nuestra gente”, disparó ‘Loma’.

Evaluar variantes

El titular del Gremio más poderoso de la región afirmó que este miércoles van a reservar color y lista para presentarse a las PASO, “y después hasta el jueves habrá mesas de diálogo porque el día 24 se cierra todo y hay que tener los candidatos antes. Nosotros, hoy, candidato propio tenemos y tenemos nuestra propia estructura para competir”, subrayó.

En torno a esa posibilidad, el líder sindicalista sugirió que “hay gente acá dentro, pero también hay de otros sectores. Hemos hablado con la Cordillera, con el Valle; no es que estamos acá solos. Hemos construido un espacio que creo que es el ideal de toda la provincia del Chubut, esto no es Comodoro Rivadavia sola, pues toda la provincia está padeciendo las consecuencias. La desocupación no está acá, nomás; está en todos lados y es producto de una política nacional que nos viene golpeando”, determinó.

“Alternativas hay muchas. Lo que nosotros debemos encontrar, es el espacio que nos dé el lugar y la identificación para hacerlo. Por supuesto que siempre hemos peleado para estar dentro del peronismo, pero acá no se descarta nada. Acá lo que hay que llevar por primera vez en mucho tiempo es el mandato de las bases, de la gente; que lo que pide y exige es que nosotros seamos una voz, que hablemos de lo que le está pasando”, afirmó Ávila.

En tal sentido, destacó finalmente que “esta es la realidad, no estamos diciendo nada que la gente no lo esté sufriendo. Todos los días subimos al campo y no sabemos si al otro día lo hacemos de nuevo, o no. Hay gente que ha cobrado indemnizaciones pero ya no tiene plata, y otros que han sido golpeados por el clima, que no pueden volver todavía a su casa. Son un montón de cosas que estamos diciendo que están pasando, pero no para nosotros, sino que la gente las vive en el día a día. Entonces, debemos asegurarnos que los que vayan al Congreso le den respuestas a la gente”, concluyó.