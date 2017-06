Se realizó la charla abierta para comercializar obras de arte en la Sala Futura

A partir de las 16hs. de hoy, en las instalaciones de la Sala Futura de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Río Gallegos, se llevó a cabo la charla abierta destinada a generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos sobre los diferentes procedimientos para la comercialización de las obras de arte. La capacitación está enmarcada en el Programa Cultural “Mercado Independiente de Diseño y Arte” (MIDA).

Con respecto a esta charla, la encargada de la Sala Futura, Profesora Melisa López, dijo: “Estamos por iniciar una charla a cargo de Susana Suárez y Patricia Viel, que se llama “Cómo pensar el Mercado del Arte” y está orientada a brindar herramientas y concejos sobre cómo comercializar las obras de arte y cómo insertarlas en el mercado, cómo llegar a una galería de arte. Son cuestiones que en la ciudad todavía no se pueden visualizar, asique la idea es capacitar a los artistas que participen y abrir el juego para esos caminos que hay dentro del mundo del arte”. A su vez, López destacó que “tengo muchas expectativas con respecto a esta charla, ya que muchos han consultado sobre la misma, artistas han escrito preguntando de qué manera pueden hacerse con la información”.

Como continuidad de esta actividad, López informó que “este día viernes 23, a las 19 horas, se va a realizar la instancia de venta de obras, por lo que convocamos a diferentes artistas de la ciudad y a diseñadores que van a estar vendiendo sus obras, acá en la Sala Futura”.

Por último, López expresó: “Me gustaría que la gente venga a la Sala, que se apropien de este lugar, que manden sus proyectos y que siempre este circulando gente y propuestas nuevas en la Sala Futura”.