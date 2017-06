HRRG: Se solucionó el problema de calefacción del Hospital

El Hospital Regional Río Gallegos informa que ya se encuentra solucionado el problema de calefacción en el sector de cirugías del nosocomio local y que ya opera con normalidad. En el transcurso del día de hoy personal de mantenimiento terminó de poner en funcionamiento la caldera que había sufrido un desperfecto técnico ocasionado por las bajas de tensión que se registraron en la ciudad.

Las autoridades del Hospital apenas tomaron conocimiento del inconveniente se pusieron en contacto con el personal correspondiente para dar una pronta solución a los pacientes y que no se vean perjudicados, señalaron que el inconveniente fue resuelto aproximadamente a las 17hs del martes y que el sector de cirugías no sufrió complicaciones.