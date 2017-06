Caleta recibe la mitad del caudal de agua porque la provincia debe cerca de diez millones

En una conversación telefónica con Hora de Brujas el Jefe de Departamento Acueducto de la SCPL Ing. Rodolfo Calo habló de la situación en la que se encuentra el acueducto de la forma en que se distribuye el agua y las reparaciones que se efectuaron. También confirmó que hace unos meses se decidió enviar menos agua a Caleta por la deuda que tiene la Provincia para con la empresa que tiene a su cargo el manejo del agua.

Sobre la falta de agua a caleta Olivia, el ingeniero Calo relató que el viernes pasado se detectó una rotura que fue reparada por la empresa CPC al día siguiente y luego hubo que suspender el bombeo, a las dos horas falló y se reparó al indicar que muchas veces las empresas tienen “vicios ocultos, algo que no prevé o no hizo de la mejor manera aunque sin mala intención”.

“El acueducto está funcionando” señaló y “estamos enviando 380 metros cúbicos por hora” al explicar que el bajo caudal es por la deuda que tiene la provincia con la cooperativa que ronda los 10 millones de pesos al indicar que en algún momento “llegamos a enviar 600 metros cúbicos por hora”.

Además consultado dijo que no existe la posibilidad que se corte el servicio a nuestra localidad porque el acueducto fue construido con fondos provinciales y nacionales, Santa Cruz aportó un 10%, Chubut un 30% y nación el resto” aunque evitó dar mayores previsiones al respecto porque se ocupa de la parte técnica de la cooperativa y no de la política. “Lo único que me remito es a mandar agua” y agregó para Caleta “abrimos dos o tres válvulas y listo” y en verano cuando “cortamos, cortamos para todas las localidades”.