Largó su travesía en moto Jorge Rey Grange en busca del récord  Guiness

Finalmente se concretó hoy la largada de la travesía mundial que llevará a cabo el riogalleguense Jorge Rey Grange, en busca de batir el Récord Guiness actual, recorriendo en moto más de un millón de kilómetros y 216 países.

Las condiciones climáticas permitieron que esta mañana, desde la Dirección de Turismo Municipal se realizara la largada, con el acompañamiento de aficionados al motociclismo y amigos.

Antes de partir, Jorge Rey indicó con emoción que “hoy es el día” y agradeció “al director de Turismo, Paulo Lunzevic por creer en esta locura. Me hubiese ido en silencio como me ha sucedido en otras ciudades, pero él me devolvió algo que hace muchos años necesitada, el amor a mi ciudad de nuevo y el reconocimiento de mi gente. Por primera vez, llevarme la representación de mi tierra ha sido importante, es mucho el trabajo que hay detrás y la vida me ha enseñado a ser agradecido”.

“Recién me despedí de mi familia, hoy ya parto de mi ciudad y a partir de esto es una mezcla de sentimientos y un desafío, los que han vivido toda la etapa previa a esto saben todas las peripecias que atravesé. Hoy, con todo el equipo listo llegamos al 100% y detrás de todo esto hay mucha gente que ha colaborado”, dijo.

“Por ello, -destacó- estoy eternamente agradecido a las gestiones de Paulo Luncevic, a Dante Melano que brindó uno de los equipos para el rastreo satelital, a los medios de comunicación, a la Municipalidad, la Cámara de Comercio, la Federación Económica y la declaración de interés turístico provincial”.

El joven comentó que “el recorrido comienza por el Oeste, por Ruta 40, visitando muchas localidades como El Calafate, El Chaltén, Tres Lagos, Perito Moreno, Los Antiguos; continuando por Ruta 43 y luego la Ruta 3 hacia el Norte”.

Sobre la experiencia, dijo “no tengo expectativas ya que una vida así te sorprende en todo momento, solo quiero ser digno de representar con honor a mi ciudad y mi provincia y todos los que creemos que los Santacruceños somos gente buena, honesta, trabajadora, luchadora”, indicó.

Consultado el director de Turismo, Paulo Lunzevic sobre el trabajo previo que se realizó, explicó que “Jorge hace un tiempo nos vino a ver para plantearnos cuál era su desafío, y nosotros confiamos viendo en primer término la parte humana y luego la turística. Como vecino de la ciudad y funcionario tenía la obligación de recuperar la confianza de este vecino enojado con su pueblo, dada la infancia y malas experiencias vividas en nuestra ciudad. Por ello, que se transforme en un embajador turístico de la ciudad, llevando nuestra ciudad a cada rincón que él visite, siendo multiplicador del mensaje “Río Gallegos Viaja, Viaja a Río Gallegos”.

“Jorge Rey Grande certificó de esta manera su partida, portando además un gps a los fines de comprobar los países recorridos, como así también con el odómetro de la moto, los kilómetros que hizo este vecino”, concluyó el funcionario.