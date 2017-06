YCRT anunció el pago del aguinaldo

Omar Zeidán, Interventor de YCRT informó que este viernes 23 de junio, a partir de las 6 am todos los empleados de YCRT tendrán depositado el aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2017.

“Cumplir con los derechos de nuestros trabajadores es nuestra prioridad” destacó Zeidán.

“En YCRT estamos comprometidos con nuestros trabajadores y sus familias. Además, sabemos lo importante que es nuestra empresa para la comunidad de la Cuenca Carbonífera y para toda Santa Cruz; por eso cumplimos y pagamos en tiempo y forma los salarios y los aguinaldos”, remarcó Zeidán.

El funcionario nacional remarcó que este es un esfuerzo conjunto que realizan con el Gobierno Nacional, encabezado por Mauricio Macri

“Pagamos en tiempo y forma, cumplimos con los trabajadores de nuestra empresa, que son lo más importante que tenemos, y también cumplimos con nuestra comunidad, por eso seguimos trabajando para hacer crecer YCRT y poder producir la energía que Argentina necesita”, destacó Zeidán.

El Interventor remarcó que con esta medida el Gobierno Nacional de Cambiemos vuelve a demostrar el compromiso que tiene con YCRT, Santa Cruz y toda su gente.

“Los que decían que Macri no quería YCRT y que íbamos a cerrar la empresa, son los que no pueden pagar los sueldos ni los aguinaldos a sus trabajadores, los que se esconden y no dan respuestas, los que no pagan a los jubilados ni tienen abiertas las escuelas. Creo que deberían dedicarse a más a trabajar por Santa Cruz y menos a tratar de meterle miedo a los vecinos”, remarcó Zeidán.