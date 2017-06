Capromisa junto al motociclista santacruceño Jorge Grange

216 países, 1.000.000 de kms, 6 años. La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz acompaña a Jorge Grange, un santacruceño de 37 años, a cumplir el sueño de su vida: realizar una travesía en moto para llevar lo mejor de Santa Cruz a todo el mundo.

El 22 de junio el santacruceño Jorge Rey Grange, inició una travesía en moto con un ambicioso objetivo: recorrer 1.000.000 de kms pasando por 216 países en 6 años. ¿La finalidad? Cumplir un sueño que comenzó a soñar cuando tenía 15 años. “Hoy con todo listo y el equipo en marcha llegamos al día cero. Acá es donde empieza todo. Vamos a partir con la ilusión de poder llegar lejos”, dijo.

Influenciado por Emilio Scotto, el argentino que rompió el Récords Guinness por realizar el viaje en moto más largo de la historia, el santaruceño planea dar unas 3 vueltas al mundo con una misión muy clara: “Lo único que quiero es ser digno de lo que llevo. Representar con honor a mi ciudad, a mi Provincia, a los santacruceños. A los que creemos que Santa Cruz es muy grande. Que somos gente honesta, buena, trabajadora, luchadora”.

Al ser consultado por el mensaje que le gustaría difundir Grange no dudó en aseverar que: “Se puede. Todo se puede. No existe lo imposible. Hace muchos años alguien me dijo; no esperes que la vida te alcance, alcanzala vos. Hay que salir a buscar la vida y creo que el universo me regaló la capacidad de poder vivir al máximo”.

Desde la Cámara de Proveedores Mineros hicieron su aporte a la travesía del motociclista, así como el asociado Dante Melano Comunicaciones colaboró cediendo un equipo de rastreo satelital llamado Mindset Spot que permite saber en qué lugar está Grange al instante y solicitar ayuda en caso de necesitarlo.

“Creemos en este proyecto y lo apoyamos, vemos en Jorge Grange mucha fuerza, enfoque y decisión, algo que compartimos en CAPROMISA. Esperamos que sea un gran viaje y logre superar este Récord que se propone” destacó Mauro Suárez, Presidente de la Cámara de Proveedores Mineros.