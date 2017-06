Conforman mesa de trabajo para sostener la actividad comercial de Río Gallegos

Lo hicieron el Gobierno de Santa Cruz, la Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio. Buscarán generar promociones en ventas al contado y con tarjetas de créditos, además del pedido de profundizar los controles en ventas electrónicas y en Chile.

El Ministro de la Producción, Comercio e Industria, Leonardo Álvarez, junto a la secretaria de Estado de Comercio, Silvina Córdoba, se reunieron con integrantes de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, y del Sindicato de Empleados de Comercio, con el objetivo de implementar herramientas que potencien la actividad mercantil, preservando los puestos de trabajo del sector.

De esta manera, se acordó la conformación de una Mesa de Trabajo – a la que se buscará sumar a entidades bancarias, a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos y a la Administración Federal de Ingresos Públicos – para implementar promociones quincenales para la venta de diferentes productos; la generación de promociones para ventas con tarjetas de crédito; el pedido de mayor exhaustividad en los controles sobre compras electrónicas y para las realizadas en Chile; y el pedido del sector de la disminución de tributos provinciales y una Declaración de Emergencia Económica.

Estas medidas, son pensadas en función de la búsqueda del mantenimiento de las fuentes laborales que se generan desde el sector mercantil, a partir del sostenimiento del empresariado local, a pedido de las autoridades de la CCIARG y el Sindicato.

Finalizada la reunión, Claudio Silva, secretario General del SEC, señaló que “para mi, el balance es positivo. Venía a esta reunión con otro pensamiento, que iban a decir que no a todo, situación que no ocurrió”, agregando luego que “este es el puntapié inicial para darle una mano al sector comercial, que mejore el sector productivo, que después genera una cadena. Si el negocio está bien, hay empleo. Si hay empleo, se pagan más impuestos, y me parece que es el momento para que entre todos busquemos una salida”.

“Creo que esto es algo histórico – evaluó el dirigente – jamás se han juntado Sindicato, empresarios y Gobierno, donde tenemos un objetivo común que es el trabajador y estamos preocupados todos por eso”, detallando que la tarea a realizar en esta Mesa de Trabajo girará en torno al “pedido de mayores controles, también saber cuántos empleados de comercio tenemos, para lo que se va a planificar un censo, por lo que cuanto más datos tengamos de todos los que componen esta realidad, creo que nos va a ir bien a todos”.

Por su parte, Carolina Neil, presidenta de la CCIARG, resaltó “la buena predisposición por parte del Gobierno provincial, a través de Leonardo Álvarez y de la secretaria de Comercio, Silvina Córdoba. La realidad es que la propuesta fue bien recibida. Nuestra idea es poder obtener beneficios para el sector comercial, a partir de promociones – tenemos que ver bajo qué denominación – que se harían dos veces al mes para productos de los comercios que quieran adherirse”.

Sobre los principales ejes que preocupan al sector, que se traducen en la caída de ventas en el comercio local, Neil reveló que “tienen que ver por un lado con la situación económica que atraviesa el país, de la cual la Provincia no está exenta, y además en la Provincia se acrecienta de alguna manera por el pago de sueldos”, resaltando luego que “el gran problema es la fuga de divisas a Chile”.

Finalmente, sobre esta situación, recordó que “si bien la Cámara ha hecho alguna presentación en el sector que corresponde de la AFIP para que esto se frene, creemos que es muy importante que este Ente profundice los controles y se haga cumplir la Ley, porque en definitiva esto va en detrimento del comercio local y de los puestos de trabajo que se generan a través de las PYMES locales. Hoy el Estado tiene que estar más presente que nunca, apoyando y ayudando a que se sostengan los puestos de trabajo”, reiteró.