Scippo sobre las PASO:  Reunión con referentes del Frente Para la Victoria

El concejal Dr. Osvaldo Scippo, quien ha manifestado su decisión de participar en las PASO con vistas a las elecciones generales previstas para el mes de octubre, donde se renovarán senadores y diputados distritales, mantuvo una reunión con distintos referentes del Frente Para la Victoria Santacruceña, con el objetivo de definir una fórmula que los represente.

En ese sentido Scippo manifestó que “Nos reunimos con los compañeros con el objetivo de encontrar entre todos la mejor fórmula que nos permita competir el próximo 13 de agosto, dejando de lado los personalismos y las mezquindades, ya que nos espera una contienda política compleja, no solo en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, sino en todos los rincones del país”.

Sostuvo además que “con el equipo que me acompaña nos abocamos no solo a la tarea de la juntar los avales partidarios, sino de analizar una propuesta que tiene como eje la recuperación de beneficios históricos que el gobierno Nacional nos quitó en estos meses en que gobiernan y darle impulso a las potencialidades de nuestra región; así que seguimos hablando entre compañeros para cerrar con esa fórmula que no solo represente a nuestro partido, sino al conjunto de los santacruceños,

Para finalizar el concejal dejó claro que “nuestra postura es trabajar fuertemente y acompañar a la fórmula que se determine entre todos, más allá de si estemos o no en ella, esto representa además nuestro sincero respaldo político a la gobernadora Alicia Kirchner, porque primero está Santa Cruz, después el partido y por último los hombres”.