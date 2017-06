La Dirección de Tránsito de la Municipalidad ante las inclemencias climáticas recomienda

Lo fundamental ante todo es la prudencia para evitar accidentes:

1.- Puesta a punto del vehículo: antes de salir a verificar el buen funcionamiento de limpiaparabrisas, pastillas de freno, correas y mangueras; verificar los neumáticos estén inflados adecuadamente; contar con al menos el 50% del tanque; y eliminar hielo o nieve de vidrios, guardabarros, espejos y luces.

2.- Usar SIEMPRE los cinturones de seguridad y los dispositivos de seguridad para niños.

3.- Mantener siempre una distancia segura, ya que sobre hielo o nieve se requiere una mayor distancia para que el vehículo pueda detenerse.

4.- Conducir suavemente. Evitar movimientos bruscos, sacudidas o volantazos. Disminuir la velocidad al tomar una curva y frenar suavemente, evitando la frenada. En ripio se recomienda no viajar a más de 40 km/h.

5.- Señalar el cambio de dirección aun cuando no hubiera nadie alrededor.

6.- Evitar circular por la banquina, solo debe utilizarse en casos de extrema necesidad.

7.- Utilización de las luces. Es obligatorio el uso de la luz baja durante el día. Las luces de posición deben estar encendidas simultáneamente con la luz alta o baja y los destellos se deben utilizar en los cruces a nivel y para advertir sobrepasos.

8.- Uso de cadenas. Colocar las cadenas en las ruedas cuando la calle se vea blanca. No esperar a estar bloqueado para colocarlas.

9.- No adelantar nunca a los camiones regadores quitanieves mientras se encuentre trabajando.-

10.- Nunca exceder la velocidad permitida y tratar de no viajar de noche.

11.- No conducir si tomo bebidas alcohólicas, por su propia seguridad.

12.- Consulte los partes oficiales antes de emprender el viaje si no es de extrema urgencia.-

EQUIPAMIENTOS NECESARIOS:

• Matafuegos debidamente cargado y fijo en un lugar del vehículo.

• Juego de balizas triangulares.

• Rueda de auxilio inflada convenientemente, crique, llave de cruz, cadenas y linterna.

*Utilice en caso de ser necesario:

-Cubiertas con clavos especiales que aumentan la adherencia o cadenas adecuadas en los neumáticos.