Quinteros: “No hay que olvidar que Carlos Zielkhe fue el que avalo la reelección a Néstor Kirchner”

Luego de la oficialización de las candidaturas en el Frente Unión Para Vivir Mejor Cambiemos, de cara a las PASO 2017, el presidente de la UCR Caleta Olivia, Matias Quinteros realizo declaraciones, con respecto al cierre y oficialización definitiva de listas. “A Caleta no solamente los kirchneristas le hicieron daño, si no también algunos personajes como Carlos Zielkhe, apoderado de lista Juntos por un Cambio, encabezada por Eduardo Costa que, no solo que quisieron dejar afuera a Caleta Olivia para que no sea parte de una lista de unidad oficial, sino que también hicieron una presentación para impugnar la posibilidad de integrar la lista de Prades-Fadul” afirmo. “Esto queda registrado en el acta nº 12 de la Junta Electoral Unión Para Vivir Mejor, Cambiemos basándose en una cuestión de tiempos para que no podamos integrar esa lista, hecho menor, lo grave es que, queda demostrado y confirmado que hay un ensañamiento contra Caleta Olivia queriendo proscribir a candidatos de nuestra localidad. A pesar de ello, la junta electoral y la justicia electoral, nos convalido los cambios, por todo esto y mucho más, como sector se decidió no dividir esfuerzos en Caleta y en la zona norte, por eso es que saldremos a caminar las calles y militar con todo para terminar con estos personajes y el autoritarismo de Costa” continuo Quinteros.