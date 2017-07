Bertinat: “Las compensaciones deben acordarse entre el Estado provincial y el Estado nacional”

Se dio a conocer el pasado viernes 30 de junio que las autoridades del Gobierno Central competentes en el asunto (Ministerios de Ambiente y de Energía) rubricaron el proyecto de factibilidad de las represas hidroeléctricas proyectadas sobre el río Santa Cruz. Mariano Bertinat conversó con LU14 y explicó los detalles y qué implica este nuevo avance en el camino por la concreción de la obra proyecto de aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz.

“La CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) falló en diciembre de 2016 solicitando un nuevo estudio de impacto ambiental en base a una Ley de 1990. Esto implicaba hacer un nuevo estudio de impacto ambiental y según la legislación considerada por la CSJN para que ese estudio sea aprobado necesita la aprobación y visto bueno del Ministerio de Energía de la Nación y de la Secretaria de Ambiente; como también de sus pares provinciales que son el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Ambiente” explicó el titular de la cartera provincial.

En este sentido, agregó “fue que durante el mes de enero invitamos a la población santacruceña a que proponga medidas de compensación ambiental por la obra de los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz.”

Al ser consultado sobre qué son las medidas de compensación ambiental, Bertinat explicó que se trata de “medidas que la ciudadanía o el estado mismo solicitan a un proyecto o actividad por los impactos que no pueden ser mitigables o irreversibles y por eso se compensan. Nosotros hicimos esa propuesta y con el visto bueno de la gobernadora ampliamos convocatoria a la gente.”

“Nos llegaron propuestas de diferentes localidades santacruceñas” destacó el secretario.

Algunas de las compensaciones propuestas por la ciudadanía apuntan a la formación, como por ejemplo el pedido de becas de estudio de maestrías y especializaciones en cuestiones vinculadas al ambiente y a las cuestiones hidroeléctricas para carreras de la UTN y la UNPA. También se considera la apertura de Centros de investigación en El Chalten; o un museo en Piedra Buena para ubicar las piezas arqueológicas de rescate que se encuentren al drenar el río Santa Cruz.

Para el funcionario provincial, esta medida propuesta no solo es un hito sino que lo que busca es “maximizar los beneficios de la obra en la provincia. También hay una compensación por tema basura que plantea que varios municipios van a gestionar los residuos para evitar los basurales a cielo abierto.

“Desde la provincia lo que pusimos en el dictamen técnico, que fue conformado por la comisión evaluadora, fue que las compensaciones deben acordarse entre el estado provincial y el estado nacional, además deben establecerse las prioridades. Nosotros enviamos todos los pedidos de los santacruceños sin dejar nada afuera” agregó Mariano Bertinat.

El ingeniero además afirmó que “las represas van a generar una renta y un porcentaje de esa renta deberá destinarse una parte a las compensaciones; como tardará en generar la renta se establece un fideicomiso para que antes de que la obra genere renta se comiencen a realizar las compensaciones con esos fondos.”

Consultado sobre la intervención del Poder Judicial en el proceso de la obra y en los pedidos que fueron surgiendo, explicó que desde la provincia se está cumplimentando lo demandado con el estudio de impacto ambiental. “Hay que dejar claro que el estudio de impacto (ambiental) ya estaba realizado por la provincia y sobre ese estudio la Corte Suprema de Justicia solicitó por una antigua ley de 1990 que también el Estado Nacional haga un estudio y su propia audiencia pública en el Congreso. Esos son los pasos que se están cumplimentando ahora.”

Además, “una vez que todo esto se cumpla resta el procedimiento ambiental de audiencias que a nosotros nos quedaron pendientes por la suspensión de la Justicia Federal que las suspendió hasta que se hagan las audiencias nacionales en el Congreso que serán el próximo 20 de julio si todo sale bien.”

Como provincia, expresó Bertinat, “exigimos que el Estado Nacional de cumplimiento a los requerimientos de los santacruceños por una obra que se hace en su propia tierra. Esto es fundamental y de eso se tratan las compensaciones ambientales.”

Sobre la modalidad de la audiencia pública a realizarse en el Congreso, el Secretario de Ambiente de Santa Cruz afirmó que no hay por el momento confirmación oficial. “Si está confirmada la fecha, 20 de julio y será abierta a la ciudadanía para dar a conocer los resultados de los estudios como establece la ley.”

EL joven funcionario destacó la tarea llevada adelante en torno a la obra y los cuidados previos y puso el acento en lo que viene. “Esta obra tiene una magnitud respecto del impacto ambiental importante y no hay que quedarse en el estudio inicial porque esta obra requiere seguir los planes de gestión ambiental establecidos, hay monitoreo del río, una regulación de caudales.”

En este sentido pidió a la ciudadanía analizar el estudio que es público y está disponible para todos. “Es un proyecto grande que necesita de la garantía ambiental.”

Respecto de los pasos a seguir, el Secretario de Ambiente confirmó a LU14 que “la audiencia pública en el Congreso determina el cumplimiento de la ley en el sentido de que el estado muestra el proyecto a la comunidad y los informes. Allí la ciudadanía puede opinar sobre el mismo, sus exposiciones y opiniones si bien no son vinculantes y no necesariamente debe ser incorporada en el proceso, no deja de ser posible que si surge un planteo que sea importante se pueda incorporar.”

“Una vez finalizada la audiencia pública lo que queda es finalizar el proceso que es la renovación de la provincia del permiso de 2015 a través de una nueva audiencia que no pasaría de agosto si la de julio sale bien y la obra ya estaría en condiciones de arrancar” concluyó.