Enrique: Mañana se efectivizará el aguinaldo del sector docente

El vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique informó que mañana jueves 6 de julio se hará efectivo el Sueldo Anual Complementario para todos los docentes de la provincia, tanto del sector público como privado.

De esta forma, el Gobierno de Santa Cruz abonará el aguinaldo para el sector docente a partir de la asistencia financiera del Ministerio de Educación de la Nación, cuya transferencia se realizó el lunes 3 de julio y debido a los procedimientos bancarios demandó 48 horas para hacerla efectiva en la cuenta del personal.

En una entrevista radial, Enrique informó que mañana estará disponible el pago del SAC y mencionó: “Se concretó después de haber pasado por el tiempo administrativo que demanda el procedimiento bancario”.

Respecto a los descuentos de haberes por los días no trabajados, el vicepresidente del CPE explicó que se realizan en función de las planillas que enviaron los directivos y “en algunos casos, no se envío ningún tipo de información por lo que tenemos que dejar en claro que la liquidación se hace en función de la información con que contamos”.

Y agregó: “Veníamos haciendo descuentos en mosaico y ahora profundizamos ya que en el caso en que no se enviaron las planillas no se sabe que está ocurriendo en esas escuelas. Estamos trabajando con las planillas de abril, reiteramos los pedidos y sistemáticamente se están negando a hacer algo que está establecido en sus misiones”.

En este sentido, subrayó que el director de una institución educativa es “un funcionario público que tiene una jerarquía, viene el supervisor, el director de nivel y la vicepresidencia y presidencia. Esa es su línea jerárquica y no otra. Acá se trastocaron algunas cuestiones”.

“Es un funcionario público que –continuó Enrique- no puede negarse a cumplir con sus funciones. La nota que se envío recuerda cuáles son sus funciones y cuáles es la normativa que lo encuadra. Si los directivos cumplen con su función no pasa absolutamente nada”.

En cuanto a la situación de aquellos docentes que habiendo dictado clases recibió descuentos de haberes debido a que su directivo no envió la planilla de asistencia correspondiente, el vicepresidente indicó que “debe hacer el reclamo mediante al directivo porque esa es su línea jerárquica y en todo caso con el recibido se acerca al Consejo de Educación”.

Asimismo, se refirió a la postura de las entidades gremiales que nuclean a los docentes y afirmó: “Después de cada paritaria recibimos 120 horas de paro como respuesta. Entonces si tomábamos una decisión u otra íbamos a tener la misma respuesta. Hagamos lo que hagamos el paro iba a estar garantizado”.

Ante lo que destacó: “¿Alguien piensa lo que significa esta situación para un chico y una familia que no ha podido pisar una escuela”. Eso es terrible y es lo que nos mueve, es una situación extrema por eso tratamos de dar una señal porque de otra forma no podemos, con esta entidad gremial no podemos. Entonces no le pedimos un gesto para el Gobierno, sino para las familias santacruceñas”.

“¿Por qué es imposible seguir discutiendo en paritarias y que los chicos tengan clases?”, concluyó Ismael Enrique.