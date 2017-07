ADoSaC impide el ingreso al CPE

En horas de la mañana de hoy, personal administrativo y funcionarios del Consejo Provincial de Educación se acercaron a las instalaciones donde habitualmente desempeñan sus obligaciones laborales, pero personas de la ADoSaC impidieron el ingreso al edificio obstruyendo las puertas. El CPE permanece tomado por el gremio desde el martes a las 14 hrs.

La Directora Provincial de Educación Inicial, Prof. Mónica Biott; la Directora General de Educación Rural, Prof. Olga Rizzi, la Directora General de Educación Especial, Prof. Fabiana Alfonso, la Directora General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Prof. Matilde Gallo, y la Coordinadora Provincial de Políticas TIC, Lic. Mireya Totino, junto a empleados administrativos, fueron algunas de las personas que acudieron a la cartera educativa de Santa Cruz pero vieron impedido el ingreso por los representantes gremiales que permanecen tomando el edificio.

A primera hora de la mañana, alrededor de las 7 AM, la Coordinadora Mireya Totino se apersonó al edificio del CPE “con otros compañeros” pero, comentó, “se nos apostaron distintas personas con palos en las manos diciendo que no podíamos ingresar, que esto era una cuestión política, que el ingreso al edificio es algo que se iba a decidir en asamblea, que no iban a permitir que ingrese ninguna persona al establecimiento. Así que nos tuvimos que retirar y hacer la exposición ya que no estamos pudiendo ingresar a nuestro lugar de trabajo. Esta es la segunda vez que intento ingresar y no nos permiten el ingreso” aseguró la funcionaria.

La toma de las instalaciones del CPE de Santa Cruz impide el normal desempeño de las tareas administrativas que implican desde la presentación de trámites relativos al personal docente, como otras documentaciones relacionadas al funcionamiento de las instituciones educativas. En ese sentido, Olga Rizzi relató que como Directora General de Educación Rural veía la necesidad de ingresar al CPE para “entregar la certificación de las cargas de gas de los zeppelin de las escuelas para que la empresa Sur Gas vuelva a poner la carga en las mismas”, pero – siguió- “como no me permiten entrar, les explico que se trata específicamente de eso: que si las escuelas rurales no tienen gas, no pueden seguir y los chicos tienen que volverse a las estancias”. A pesar de los argumentos presentados, Rizzi ratificó que la ADoSaC le impidió el ingreso, tal lo cual la funcionaria enfatizó: “yo creo que se están poniendo por el piso los derechos de los niños” porque “en el caso de los chicos que están en escuelas urbanas tienen acceso a otras cuestiones que les permiten o cambiar de escuela, o generar incluso lo que sabemos todos que: hay docentes que están dando clases particulares. Lo preocupante en esta cuestión y en las escuelas rurales (porque he podido hablar con las familias) es que la mayoría de estos chicos al no tener por tanto tiempo clase, terminan en una situación de trabajo”. “Hay muchos docentes que están trabajando y estas cuestiones hacen que tengamos que paralizar la actividad no solamente pedagógica sino en perjuicio del derecho del pibe que se tiene que ir a la estancia y pierde sus días de clase”, concluyó la Directora.

Norma Biott, por su parte, informó que durante la mañana se acercó al CPE para entregar planillas que constataban el reintegro que debían recibir docentes de Zona Norte y Zona Centro de la provincia. A pesar de comentar el motivo de su visita, vio impedido su ingreso debido a la toma de las instalaciones por parte del gremio.

La Directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Matilde Gallo, calificó como “una situación lamentable” no poder ingresar “a nuestra casa, la de todos, a la de los docentes para poder realizar tramitaciones. Acabo de venir desde la Dirección General justamente porque recibí el llamado de una estudiante de una escuela secundaria de la localidad de Caleta Olivia que hace días estamos pendientes de una tramitación, que tiene que ver con algo importantísimo para ella, para poder continuar sus estudios de nivel superior. Quise ingresar al CPE para poder constatar el estado de esa tramitación y me fue imposible. Adujeron que están realizando una toma pacífica y en virtud de eso se me prohibió el ingreso”, describió. “Desde el miércoles a partir de las 16 hrs, después de haber realizado los directores de nivel una reunión, vivimos el hecho de tener que retirarnos de la oficina de Vicepresidencia con cánticos, con epítetos agresivos que lamentablemente vienen de la boca de colegas, de docentes que son los formadores de los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de nuestra provincia. Desde ese momento, yo hoy lo constaté en persona, no es posible el ingreso”, aseguró.

Por su parte, la Directora General de Educación Especial, Prof. Fabiana Alfonso, informó que “como todas las direcciones de los niveles y modalidades, toda la vida institucional de las escuelas, de los docentes y los alumnos transcurre en el CPE. Todo lo que hace a liquidación de haberes, lo que hace a matrículas, cotidianamente del 1 al 10 nosotros venimos y traemos toda esa documentación, entonces nos parece importante rescatar el valor que tiene la institución en cuanto al vivir cotidiano de las escuelas y todas las acciones que se van planificando en relación a eso”. “El hecho de no poder ingresar dificulta cuestiones importantes del hacer de la escuela, que así como reclamamos estas cuestiones de poder presentar las planillas de inasistencia, también necesitamos que eso ingrese al CPE para poder hacer efectivos esos trámites que gestiona el directivo todos los días”, manifestó y concluyó resaltando la imperiosa necesidad de concretar diariamente los trámites en la cartera educativa porque “para nosotros es fundamental el trabajo que hacemos no solo como dirección sino como sistema a garantizar el derecho a la educación de niños, jóvenes, y adultos con discapacidad en los distintos niveles”.