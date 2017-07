La concejal Nahuin denunció que se avaló decreto salarial sobre una ordenanza derogada

La concejal Hilda Nahuin denunció que el Concejo Deliberante de Pico Truncado avaló un decreto del Ejecutivo Municipal que hace mención a una ordenanza derogada. La disposición establece un aumento salarial sobre una ordenanza que no está en vigencia.

La edil de la UCR había solicitado a sus pares integrar una comisión especial para estudio y tratamiento del decreto, pero la propuesta no fue tenida en cuenta, y se avanzó en avalar el cuestionado dictamen.

“Durante la última sesión, realicé la moción para que se cree una comisión especial que esté integrada por los cinco concejales a fin de que procedamos al estudio y tratamiento del Decreto Municipal Nº 1409/17- de acuerdo a lo facultado por el Artículo Nº 33 del reglamento interno. Dado que el decreto en cuestión hace mención en su Artículo 1º a la ordenanza Nº 1679-16, normativa que fue derogada por la ordenanza Nº 1721/16 de fecha 26 de octubre de 2016; la cual ratifica en todos sus términos el decreto municipal Nº 2981/16 de fecha 20 de octubre de 2016, que aprueba el anexo escala salarial octubre 2016 y la escala adicionales actualizada a octubre de 2016. Es decir, que el decreto hace mención a una ordenanza derogada; siendo esto un error grave porque da un aumento sobre una ordenanza que no está en vigencia, y si aplicamos el sentido común se verificara que no concuerda el aumento otorgado en el acta acuerdo del pasado 28 de abril”, explicó Nahuin.

En este mismo sentido, la edil hizo hincapié que “también podemos verificar que la escala salarial que se pretende aprobar no se condice con el acta acuerdo del 28 de abril de 2017 en la cual se acordó otorgar un aumento salarial al básico de la suma de mil pesos, fijando un básico de la categoría 10 por la suma de $ 7.907,19, siendo que la última escala salarial de octubre del 2016 el básico fijado en $ 6.857,19 y si hacemos simplemente una suma de los $1000 de aumento al básico de la categoría 10º, tendría que ser $ 7.857,19, es decir no se condice con la suma que figura en la escala salarial de mayo 2017 ($ 7907,19) la cual fue aprobado en sesión extraordinaria por mayoría por los concejales Lucas Chacon, José Huiscay y José Luis Campano”.

Nahuil precisó que “hay una diferencia de 50 pesos entre lo que se acordó por acta y lo que se pagaba, por lo que solicite que se modifique el monto acordado en el acta acuerdo del 28 de abril pasado. A esto se le suma que el intendente pidió el tratamiento urgente del decreto para aplicar el aumento, luego de 2 meses de demora. Al parece al intendente le importa poco la necesidad de los trabajadores activos y retirados”.

Además Nahuin le solicitó al presidente del Concejo Deliberante, Lucas Chacon que se forme la comisión especial con los cinco ediles para que se estudie el decreto municipal Nº 1409/17 y “podamos en forma transparente y responsable sancionar la normativa correspondiente a fin de que los jubilados puedan percibir este aumento, ya que no es deber nuestro modificar el decreto y el acta acuerdo que sellaron el Ejecutivo y los gremios. Esto no se trata de buena voluntad, se trata de hacer las cosas administrativamente como corresponde y como lo establece la ley”, apuntó.

En esta misma línea, le recordó a sus pares que “hay que discutir el aumento de los adicionales antes mencionados ya que los mismos se han otorgados entre gallos y medianoche, pero también me gustaría saber cómo se digitaron dichos aumentos, ya que podemos ver que otros títulos universitarios no han sido equitativamente evaluados o considerados para gozar de un incremento en los porcentajes. Esta forma de aplicar políticas salariales para unos pocos no lo debemos permitir”, disparó la edil de la UCR.

De esta forma, apuntó que “además de aprobar la escala de adicionales actualizada de mayo 2017 sería blanquear el aumento que se les otorgó a un grupo reducido de funcionarios de los porcentajes en los adicionales de Manejo de Fondos Extraordinarios (contadora y tesorera) y títulos universitarios de 5 o más años, que lo cobran únicamente el presidente Concejo Deliberante Lucas Chacon, la secretaria de Desarrollo Social, Belén Tapia y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Almirón. Estos adicionales fueron otorgados por el intendente Omar Fernández desde noviembre del 2016 sin haber sido aprobados por el Concejo Deliberante; sin haber sido tratados en paritarias y sin estar contemplados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2016”.

“El pasado 25 de abril envié nota al intendente Fernández pidiendo explicaciones de estos aumentos, sin tener respuesta alguna. Pero sí le contesté a la secretaria general ATE local, Alba Curaqueo, cuando nos solicitó explicación de estos aumentos que no fueron aprobados por los concejales. Estos adicionales fueron incrementados en un 58 % en el título y un 35% en el manejo de Fondos Extraordinarios. Además estos aumentos de adicionales fueron direccionados a un grupo nada más, porque el aumento del título universitario lo cobran el titular del Concejo Deliberante, la secretaria de Desarrollo Social y el secretario de Hacienda, y el manejo del Fondo Extraordinario, la tesorera y la contadora. No es casualidad de que semejantes sumas de dineros sean destinadas a los que más ganan. El título universitario es por la suma de $ 5930,39 y el manejo del Fondos Extraordinarios es de $ 4744,31.

La concejal advirtió que realizará la presentación correspondiente ante el Tribunal de Cuentas y le solicitó a sus pares que sancionen de una vez, la normativa que establece el pago de $250 a los empleados municipales que se les adeuda desde octubre de 2016 y que “además en un acto de total justicia se debería hacer dicho pago con intereses”.