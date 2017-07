Benedetto : “Nadie nos arrebata este símbolo de la Educación en Santa Cruz ni detiene nuestro trabajo”

Así lo afirmó la Secretaria de Coordinación Educativa del CPE, Norma Benedetto al referirse a la toma de la sede central del Consejo Provincial de Educación en Río Gallegos desde hace seis días por parte de un grupo de militantes del Partido Obrero y ADoSaC. “En este sur-sur hay miles de docentes que trabajan por el bienestar de nuestros alumnos”, resaltó la coordinadora.

Al cumplirse seis días de la toma de la sede central de la cartera educativa por parte de representantes gremiales limitando con su accionar la concreción de trámites esenciales para el funcionamiento del sistema educativo, la secretaria de Coordinación Educativa del CPE, Norma Benedetto explicó que la presencia de la presidenta del Organismo, María Cecilia Velázquez y del vicepresidente, Ismael Enrique, se debe a la necesidad de resguardar este edificio público. “Nadie nos arrebata este símbolo de la Educación en Santa Cruz, ni detiene nuestro trabajo”, subrayó.

En este sentido, indicó que tanto los funcionarios como los trabajadores del CPE fueron “a trabajar porque hay muchas cosas que hacer, pagos que hacer, planillas que tramitar. Quisimos ingresar el viernes, fuimos a trabajar el sábado a la tarde, no nos dejaron”.

“Pienso que ahí hay gente que no es docente porque el docente no puede ser dos. Uno es uno: en el aula y en la calle. Y nuestros alumnos nos miran”, subrayó la profesora Benedetto y enfatizó: “Invito a los docentes que vuelvan a las aulas. No es incompatible una cosa con la otra. Yo siempre fui una luchadora por el bienestar del docente y porque debe cobrar lo que debe cobrar, pero esa es una lucha de toda la sociedad”.

En otro tramo, la funcionaria resaltó que en la cartera educativa se trabaja “para potenciar al docente, para reivindicar la imagen del docente” y subrayó: “En este sur-sur hay miles de docentes que trabajan por el bienestar de nuestros alumnos”.

Al respecto, consideró que no es posible “tomar de rehenes a los alumnos, tenemos que ponerlos en el centro del debate”, a la vez que relató: “Yo tengo mi despacho lleno de expedientes que son todos de adultos, ninguno por un alumno”.

La toma del edificio

Asimismo, Benedetto dio detalles de los sucesos de la semana pasada en los que un grupo minúsculo de militantes del PO y de ADoSaC ingresaron a las instalaciones del CPE. “El edificio fue tomado el miércoles (5 de julio) a las 4 de la tarde. Irrumpieron, violentamente, un grupo de personas que dicen ser de ADoSaC, se pusieron en los pasillos con bombos, cornetas y mucho ruido”.

“Era imposible trabajar –continuó la Secretaria- por lo que le pedimos a los trabajadores que se retiraran. Yo estaba en una reunión en mi despacho con otros funcionarios y las 19:30, la profesora Velázquez me dice “Váyanse. Hay policías que las van a sacar del lugar”.

En ese sentido, Benedetto agregó: “Si es una toma de un grupo de docentes ¿por qué me tiene que sacar con la policía?. ¿Por qué no podíamos circular libremente? Nos dijeron que por razones de seguridad, nos teníamos que ir con custodia, uno por persona. Salimos de ahí y caminamos una cuadra. Salimos bajo los insultos y los piedrazos de la gente que estaba ahí. Las agresiones verbales fueron increíbles, me niego a pensar que son docentes”, aseveró.

A la vez, recordó que la Policía dijo que “si queríamos llevar comida, que vayamos a la Comisaría Segunda. Llevamos la comida pero –los efectivos- volvieron porque no los dejaron entrar, fueron en dos oportunidades. En lugar de eso –los representantes de ADoSaC- pasaron por debajo de la puerta un dibujo de una pata de pollo, un cartón con papa fritas y una pera que decía “cena saludable””.

Ante esto, Benedetto enfatizó: “Los dejaron sin agua y sin comida ¿Por qué esa indignidad? Esas personas –los representantes de ADoSaC- van a estar, cuando levanten el paro, frente a nuestros nietos e hijos. A mí me parece de una gravedad increíble”.

Asimismo, Benedetto consideró que se trató de “una invasión de un grupo de personas absolutamente agresivas, absolutamente sin normas, sin códigos, que han irrumpido y que para mi trasciende el reclamo gremial”.

Por último, indicó que ahora la situación está en manos de la Justicia ya que desde el CPE se realizaron todas las presentaciones policiales y judiciales pertinentes.