El ciclo “Mata Negra Videoarte a la medianoche” tiene nueva cartelera televisiva para julio

El ciclo de videoarte transmitido a toda la provincia por la pantalla de Canal 9 Santa Cruz, a las 00:00 hs., con el auspicio de la Secretaría de Estado de Cultura y los colectivos de artistas “Mata Negra”, “El Patio Om”, el portal de arte Leedor.com y FlaVIA (Festival Latinoamericano de Video Arte), presentó su nueva grilla para todo el mes de julio.

De cara al 1º Festival de Videoarte en la Patagonia Austral, a realizarse en el mes de septiembre próximo, esta innovadora propuesta televisiva pensada para la difusión de esta rama posmoderna de las artes visuales, ofrecerá a la teleaudiencia santacruceña, la siguiente grilla televisiva, durante el mes de julio

-VICTORY, de Khalil Charif

-CONSTITUCIÓN, de Meliza Aller

-AMAZONA, de Carlos Llerena Aguirre

-SECUENCIA DE UN DOCUMENTAL, de Hernán Khourián

-PIÑO, DESDOBLAMIENTO, de Marcela Coppo

En otro orden de cosas, el Área de Artes Visuales recuerda a los interesados en participar del 1º Festival de Videoarte en la Patagonia Austral que las bases son las siguientes:

1.-Podrán participar todos los artistas de cualquier nacionalidad que trabajen en soporte audiovisual de manera individual o colectiva con procedimientos de video arte.

2.- La temática y el lenguaje utilizado para la producción de las piezas es libre.

3.- El máximo permitido por participante individual o colectivo es de tres obras y cada una deberá presentarse por separado.

4- Los videos deberán haber sido producidos a partir del 2014 y no haber sido premiados en otras convocatorias nacionales.

5-Se han establecido dos secciones competitivas:

Competencia oficial, para producciones audiovisuales realizadas por artistas de 20 años en adelante.

Video joven regional, para producciones audiovisuales realizadas por artistas menores de 20 años que residan en la región patagónica.

6- La duración de los mismos no deberá exceder los 10 minutos y deberán ser presentados para su selección con créditos de entrada y salida, más título y autor. No se visualizarán aquellos materiales que excedan estas duraciones.

7- El idioma oficial del concurso es el español; cuando estén producidos en otro idioma, las obras deberán ser subtituladas o dobladas en el caso de que el trabajo lo precise.

8- Todas las piezas deberán tener 2 segundos en placa en negro al comienzo y 3 segundos al final de cada trabajo, con créditos correspondientes.

9- Los videos deberán presentarse en formato digital: DVD reproducible / archivo con extensión mov o mp4, codificación h264 con una calidad de hasta 500 MB.

10– La obra deberá venir acompañada de los siguientes datos:

–Ficha técnica donde se incluya el título y año de realización de la obra con una breve descripción de la pieza + una carta donde se declare que el video no recibió premios y que se ceden los derechos de reproducción para participar del ciclo televisivo de MataNegra en Canal 9 y del Festival.

–Currículum vitae del artista o participantes del colectivo, donde se incluya nombre completo (y nombre artístico en su caso), dirección, teléfono y correo electrónico vigente.

– 3 stills representativos de la obra en 300 dpi de calidad.

11.- Las propuestas se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 31 de agosto de 2017 a las 00 horas. No se recibirán propuestas fuera de la fecha estipulada y se tomará en cuenta la fecha del envío en el caso de franqueo postal.

12.- No podrá ser presentada ninguna pieza audiovisual cuyos derechos de propiedad no pertenezcan íntegramente al propio participante del concurso. MataNegra no se responsabiliza por la inclusión en las obras recibidas de fragmentos o piezas musicales con copyright.

13.– Se podrá elegir cualquiera de estos modos para la presentación de material:

a) Vía online, a través de MovieBeta en este enlace movibeta.com

Cualquier duda relativa al envío on line será atendida en la dirección de correo info@movibeta.com. Se recomienda subir el archivo con extensión mov o mp4, codificación h264 con una calidad de hasta 500 MB.

Para los directores argentinos el envío será gratuito, procediendo del siguiente modo: 1) registrarse en movibeta; 2) enviar un correo a info@movibeta.com pidiendo ser exceptuados del costo de envió porque son argentinos.

Para el resto de los participantes, rige el costo del servicio de movibeta, que es de 4 euros, que sigue siendo inferior al costo del correo postal internacional.

b) Personalmente o vía correo postal, a la Secretaría de Estado de Cultura de la pcia. de Santa Cruz, José Ingenieros nro.60, Río Gallegos (CP9400), Argentina.

14.- El jurado, conformado por profesionales del cine y designados por los organizadores, elegirá las obras premiadas, otorgando un 1º Premio por categoría y menciones especiales. En la primera edición, el jurado de Premiación estará conformado por Oscar Canto, Alejandra Portela, Hernán Khourian y Kekena Corvalán.

15.-PREMIOS

1er premio: Estatuillla y certificado.

2do. Premio: Estatuilla y certificado.

Mención/es: a determinar por el jurado.

Premio estímulo categoría video joven regional: Estatuilla y certificado.

Las producciones audiovisuales premiadas participarán del ciclo que Matanegra emite por Canal 9 de Santa Cruz.