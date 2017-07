Nuevos proyectos de la concejal Mansilla

La concejal Marisa Mansilla informó sobre los temas que viene trabajando “conforme con el trabajo elaborado que no es un trabajo sólo mío sino también de la gente que me acompaña tanto de Matías Miño como de Teresa González. Uno presenta un proyecto y después cada concejal tiene el derecho a votarlo o no. Si pedí el tratamiento sobre tablas fue porque consideré que eran temas importantes que nos convocan a todos los ciudadanos, toque o no de cerca sobre todo en el caso del repudio a las pensiones no contributivas que es un tema muy actual mas allá que el gobierno nacional dijo que se retrotraía de esa situación. Es un precedente que ellos marcan y que nosotros no podemos permitirlo como ciudadanos, enfatizó. En este caso levantar la voz desde el concejo deliberante. No se aprobó sobre tablas, se mandó a comisión. Cada uno después en la reunión de comisión dirá cuáles son aquellos considerandos que no corresponderán que estén ahí, habrá que modificarlos o no, se hará el debate oportuno pero la verdad que me sorprendió. Creo que es una situación grave ante muchas personas que el solo hecho ya de padecer una situación de vida distinta y encima quedarse sin las pensiones, es algo grave pero nos daremos el debate en la comisión como corresponda.

Presentamos dos proyectos de ordenanza, uno era la creación del museo del ex policlínico que está pronto a inaugurarse, propuesta que llega de mano de la directora de museos y patrimonio Rosa Arabales. Ella eleva la creación de este museo y el respectivo nombre que llevará. Tampoco se aprobó sobre tablas, también se mandó a comisión sobre todo para hacer la consulta del nombre que va a llevar este edificio que es el nombre del doctor Juan Carlos Rostagno que fue su último médico en el momento que se hizo el cierre del policlínico, pero la verdad que me sentí acompañada, ha ido todo a comisión pero estoy contenta por el trabajo que venimos realizando.

Otra de las ordenanzas fue adherirnos a la ley provincial en cuanto a la regularización y uso de las cámaras. Sabemos que estamos pronto a acceder a esta situación y necesitamos saber de qué manera se van a utilizar las imágenes en estas cámaras de seguridad que se van a instalar en la localidad. Ese proyecto si considero que debía ir a comisión por eso no pedí el tratamiento sobre tablas porque por supuesto hay que hacer las consultas correspondientes a las personas involucradas.

En cuanto al proyecto de resolución fue sobre las tarifas de gas también fue enviado a comisión. Son temas que más allá que se traten más adelante, se van a tratar y lo bueno es poder poner estos temas en las mesas de trabajo y poder discutirlo desde el concejo deliberante. Algo que salió aprobado en la sesión especial que se hizo, fue el proyecto de resolución para declarar edificio histórico patrimonial el edificio de Prefectura.

Solicité poder tratarlo en esa sesión considerando que prefectura hacía su acto y que pudieran contar ya con este instrumento legal.

En realidad cuando hace el tratamiento sobre tablas, se hace el debate de lo que se presenta y las reformas que uno quiere poner, las expone sobre tablas y se aprueba con las reformas. No era necesario que volviera a comisión pero cuando uno queda solo es muy difícil poder llevarlo adelante pero espero que podamos dar el debate que corresponde, igualmente yo creo que tiene que ver también con una cuestión de una crítica hacia el gobierno nacional y repudiar dichos de funcionarios nacionales. Creo que por ahí también va a venir el asunto de poder hacer algunas reformas lo cual me parece poco leal si se quiere, porque en todos los reclamos que los concejales han presentado en repudio a situaciones que ocurrieron en Santa Cruz yo acompañé, entonces me parece que cuando las cosas no son hay que ser consientes y acompañar pero en todos los niveles, no que si es por la provincia está bien, acompañamos todos y si es a nivel nacional me quedo sola. Creo que son esos debates que son los debates que se dan políticamente. El ambiente del trabajo es totalmente cordial dentro del Concejo Deliberante pero en cuanto se toca el tema político por supuesto cada uno tiene su mirada, su postura y ahí es cuando comienzan los debates que es sano y está bueno en esta democracia que vivimos.

Espero que me acompañaren, reiteró “ porque insisto yo no cobro una pensión no contributiva, no tengo ningún familiar y sin embargo levanto la voz por aquellas personas que perdieron esa asignación, entonces me parece que debemos pensar en todos en general y no en un partido en particular”.