Cambio de circulación en dos calles de nuestra ciudad

Luis Barrera, sub secretario de tránsito y transporte informó sobre dos modificaciones a mano única de las calles Caleta Olivia entre Ingeniero Portela hasta Las Heras y 104 entre Caleta Olivia y Puerto Argentino. “Como es habitual en cada ocasión que se producen este tipo de novedades, personal nuestro se encuentra yendo al lugar e informarle a todo ciudadano que se encuentre en inmediaciones esta novedad a fines que se eviten inconvenientes.

También hacemos los comunicados y las entrevistas que sean necesarias como para que la ciudadanía este alertada de estos cambios.

Cada vez que se ocasionan este tipo de situaciones nos damos un tiempo como para ir educando e ir indicándole a la gente cual es la novedad. Luego del periodo de publicación y adaptación que requiere cada norma jurídica tiene un periodo de control y un periodo de sanción.”

Con respecto a las actividades del 15 de julio, nos adelantó “comenzamos ya el día de mañana porque hay una serie de inauguraciones y algunos eventos que están programados para el día viernes 14, abocados a los que se refiere actividades de los festejos por el aniversario de nuestra ciudad.”

Continuidad del servicio durante las vacaciones de invierno

“Nosotros modificamos el esquema de trabajo por el tema del receso para garantizar la presencia de nuestro personal en la vía pública y por la cuestión de que el concejo provincial de educación dispuso que no se cierren los establecimientos escolares así que en algún momento sin dudas alguien va a concurrir a estos establecimientos y nosotros debemos estar en inmediaciones. De esta manera garantizamos los servicios que brinda la sub secretaría con excepción del taller de señalamiento y educación vial que oportunamente vamos a hacer conocer a la población en qué semana no va a funcionar.”

Notable presencia de inspectores en las calles

“El personal que está trabajando ahora ingresó a principio de año. En lo que respecta a los controles, los mismos también se llevan a cabo sobre todo los fines de semana. También en horarios de la tarde que se hacen controles. Eso tiene que ver con la detección de muchos conductores que no tiene licencia para conducir o que el vehículo no cumple las condiciones para circular en la vía pública.”

Énfasis en horarios de controles

”En cuanto a los controles de los fines de semana la alcoholemia sale en forma positiva, el hecho de las velocidades, competencias en la vía pública, ruidos molestos, todas estas faltas que el código de faltas municipal basado en lo que es la ley nacional , establece como falta grave.”