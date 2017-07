 ATE Los Antiguos se atribuyó la rapidez en el pago de sueldos y aguinaldos

Sorprendidos por las publicaciones en algunos medios provinciales y redes sociales, donde la dirigencia de ATE Los Antiguos, se atribuye la rapidez en el pago de los haberes de junio y el medio aguinaldo, el Secretario de Gobierno y el Asesor Contable del Municipio de Los Antiguos, expresaron su repudio ante tal acción del referente local.

“Es lamentable adjudicarse logros a título personal cuando debemos buscar en conjunto las soluciones para los compañeros municipales, y en un contexto en donde venimos pagando los sueldos de manera regular, a pesar de la difícil situación del país. Hoy hay municipios que adeudan sueldos y aun no pueden pagar el medio aguinaldo. Nosotros desde nuestra buena administración hemos anunciado un aumento que estamos en condiciones de afrontar y asegurar a través del tiempo, y que podrá ser mejorada sí todos luchamos con un mismo objetivo. La permanente e infundada búsqueda de conflicto, la discusión sin argumentos y la meta no muy clara que parece perseguir, no son más que una señal de ambición y falta de representatividad”, sentenció Marcelo Arias.

Además el Secretario de Gobierno, quien estuvo presente en la reunión de la semana pasada con los gremios, dijo: “Cuando se trató de buscar mejoras para nuestros empleados municipales, en infinidad de ocasiones el Intendente hizo partícipe a todos los sectores, por ejemplo, cuando se ha ido a pedir asistencia al gobierno provincial. Evidentemente, muchos utilizan este bajo recurso de jugar con la necesidad de la gente, y hacer política a través de los gremios”, y agregó: “Es trabajando como se construye y manteniendo los pies sobre la tierra, en el camino que se logra organizar y mejorar, a pesar de la crisis. Se gobierna para todos y se busca lo mejor para el conjunto y ese objetivo se logra trabajando con seriedad, responsabilidad y dejando de lado los caprichos y las ambiciones personales”.

Paralelamente, el Asesor Contable del Municipio de Los Antiguos, Víctor Mouzet aclaró que los fondos estaban gestionados mucho antes de los reclamos, y que también se había anunciado que se aseguraban los sueldos y el aguinaldo pero que no se podía precisar una fecha exacta. “Desde el municipio vinimos haciendo un fuerte trabajo administrativo y ahorrativo, con lo que pudimos presentarle al Ministro de Economía una propuesta que favoreció el acompañamiento que brindan desde provincia, y con el cual el Intendente ya pudo confirmar el aumento”, respecto al accionar del gremio ATE, Mouzet respondió: “El gobierno de Mercado no se caracteriza por trabajar respondiendo a maniobras coercitivas. La semana pasada nos reunimos con los dos gremios para trabajar sobre la pauta salarial, y la respuesta de ATE fue ésta; en cambio SOEM, nos ha demostrado hasta el momento una clara intención de diálogo y de acompañamiento en las gestiones que se realizan a nivel provincial para mejorar los salarios de los trabajadores municipales”.