Ianni:  “Vamos reclamar lo que por derecho hemos conquistado y hoy nos quitaron”

Así lo indicó la Precandidata a Senadora Nacional, por la lista “Unidos por Santa Cruz”, Ana María Ianni durante una charla con trabajadores y vecinos de Río Turbio. En el Congreso de la Nacion “tenemos que frenar estas decisiones que toman en forma impune porque en muchos casos se gobierna por DNU”.

La precandidata a Senadora Nacional por el sub lema “Unidos por Santa Cruz” Ana María Ianni junto a los precandidatos Juan Vázquez y Daniel Castellón viajaron a las localidaddes de Río Tubio y 28 de Noviembre para reunirse con autoridades locales con el fin de interiorizarse sobre diferentes situaciones planteadas por sectores sindicalistas de la comunidad. En horas del mediodía, los pre candidatos participaron de un encuentro con referentes de ATE, mientras que, durante el resto del miércoles, harán lo propio con gremios con injerencia en YCRT y en las municipalidades de la Cuenca. Asímismo, tanto Ianni como Vázquez dialogarán con vecinos y con miembros de diferentes instituciones intermedias de Río Turbio y de 28 de Noviembre.

“Vinimos a escuchar a la gente, las problemáticas que tienen los vecinos de aquí de la Cuenca quienes se ven afectados por las políticas del Gobierno Nacional. Sentimos la angustia de los trabajadores para poder llegar a fin de mes o de la angustia de quedarse sin trabajo y la incertidumbre de los trabajadores de no saber qué va a pasar con la Mega Usina este gran sueño de todos los vecinos, un proyecto que demostró ser productivo con el objetiv de que el carbón que sale e aquí sea materia prima de producción y diversificación de energía que tanto necesitamos en la Provincia para desarrollarnos”, indicó Ianni al tiempo que agregó “me llevo lo que es el inicio de lo que tiene que ser mi trabajo en el Senado de la Nación donde tenemos que ir a aguantar y defender a nuestras comunidades frente a las indefiniciones y las malas decisiones que toma el Gobierno Nacional buscando cuidar los intereses externos antes que los argentinos”.

“En vez de cuidar los intereses santacruceños el Gobierno Nacional busca la manera de abrir exportaciones en desmedro de nuestra industria que poría estar favorecida si el Yacimiento estuviera a full trabajando y una Mega Usina aportando energía a la provincia y al resto del país”, explicó Ianni.

Al ser consultada sobre el proyecto de la carboeléctrica que está en el Congreso de la Nación la actual presidente del Concejo Deliberante de El Calafate indicó “cuando fui diputada nacional, me reuní con trabajadores del yacimiento y hablábamos del trabajo conjunto porque no se trata solamente de darle una figura jurídica al trabajo que se hace aquí sino que además se había consensuado con los Gobiernos nacional y provincial para buscar un objetvo común para poner en funcionamiento el Yacimiento y garantizar esa fuente de trabajo que hoy no brinda otra cosa que incertidumbre a los trabajadores” y agregó “cuando se aprobó el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación no fue otra cosa que darnos cuenta que nosotros somos herramientas como legisladores para resolver las inquietudes y necesidades e nuestra gente”.

“Hoy ese proyecto no se concretó tuvo trabas y excusas administrativas y judiciales que no hacen otra cosa que disfrazar estas políticas del Gobierno Nacional a quien no le interesa el desarrollo de Santa Cruz, no sólo paralizan las obras en Santa Cruz sino que no las determinan porque muchas están incluidas en el Presupuesto Nacional pero no se hacen y son importantes no sólo para los estatales sino también para los privados porque por ejemplo en El Calafate donde nuestra actividad fundamental es el turismo nos vimos perjudicados cuando nos dejaron sin vuelos y eso va en detrimento de toda la actividad de la localidad”.

Más adelante Ianni indicó “lo que quiere el Gobierno Nacional es tercerizar todos nuestros servicios, hasta que no cambien la bandera de Aerolíneas no van a parar, se llenan la boca hablando de un crecimiento del 12% en importaciones en el país y por qué no hablan de la cantidad de industrias, empresas y peueñas fábricas que cerraron no es mucho mayor?”, se preguntó Ianni y continuó “dónde estan las inversiones que iban a llegar vendiendo su alma al FMI que lo primero que les dijo fue achicar el estado”.

“Nosotros reconocemos, que dentro de la situación crítica en la que está nuestra Provincia, la decisión de la Gobernadora es que los puestos de trabajo se conservan cueste lo que cueste. Son miradas diametralmente opuestas y esa es la lucha que nosotros tenemos que ir a dar al Congreso de la Nación ahí es donde tenemos que frenar estas decisiones que toman en forma impune porque en muchos casos se gobierna por DNU”, destacó Ianni al tiempo que agregó “nosotros nos comprometemos a ser la voz de nuestra gente, a ir a reclamar lo que por derecho hemos conquistado y hoy nos quitaron”.