Vazquez:  “Hay que poner un freno a las políticas neoliberales de Macri y Costa”

Así lo indicó el Precandidato a Diputado Nacional, por el Sub lema “Unidos por Santa Cruz”, Juan Vázquez durante una charla con trabajadores de distintos sindicatos en Río Turbio. “Antes se peleaba por el impuesto a las ganancias, hoy tocan el timbre y no se sabe si es un telegrama de despido”, indicó.

Durante toda la jornada de hoy, los precandidatos a Senadora y Diputados Nacionales Ana María Ianni, Juan Vázquez y Daniel Castellón mantuvieron reuniones con diferentes sindicatos en la ciudad de Río Turbio.

“Hoy los trabajadores, principalmente los mineros, están con incertidumbre porque las inversiones no llegan, sino que hay beneficios para los grandes empresarios pero no para la clase trabajadora”, comenzó diciendo Vázquez uien explicó “Aquí hay mucha preocupacion de saber cómo se va a trabajar con la mega usina, hasta ahora está en un 85% y no se avanzó. La ley aún no fue tratada y puede caer ahora en diciembre entonces uno tiene la responsbilidad de traer un mensaje claro a los trabajadores”.

“Antes se peleaba por el impuesto a las ganancias y hoy el problema es que cuando te tocan el timbre no sea un telegrama de despido; ese es el miedo que tiene el trabajador no sólo aquí en la Cuenca sino en toda la Argentina”, manifestó Juan Vázquez quien acotó “hay que ponerle un freno a las politicas neoliberales que encabezan hoy Macri en el país y en Santa Cruz Eduardo Costa. Les tenemos que decir basta”.

Más adelante explicando el tenor de las declaraciones, Vázquez señaló “hoy el gobieno nacional va en contra de los trabajadores: le sacó el impuesto minero, el impuesto sojero, pararon las represas, la obra pública despues quisieron ir en contra de nuestros pensionados y eso es vergonoso entonces ya sabemos que es lo que está en juego y es nada más y nada menos que el futuro de la Argentina” al tiempo que agregó “hay dos modelos y los que están de acuerdo con Macri y Costa tendrán que hacerse cargo de lo que se vendrá más ajuste, pobreza, miseria; ellos vienen por nuestra Caja, los convenios colectivos de trabajo por las jubilaciones esa es la realidad de lo que pasas en el País y es lo que vendrá a Santa Cruz”.

Responsabilidades

Consultado sobre el accionar del actual representante de Santa Cruz en la Cámara Baja, Vázquez indicó “No se puede estafar la ilusion de los santacruceños diciendo una cosa y haciendo otra. Eduardo Costa tiene una responsabilidad enorme sobre lo que nos pasa en Santa Cruz. Hay que recordarle a la gente que cuando estaba el gobierno de Cristina –Costa- no votó ningún presupuesto para Santa Cruz y hoy viene a hablar de trabajo, de esperaza. Ahora que es representante de la Provincia no levantó la voz para ir en contra de todas estas medidas que han pejudicado a Santa Cruz, no ha defendido a los santacruceños” y agregó “dentro de la planificación estratégica que hicieron Macri y Costa para destruir a Santa Cruz provocaron que se perdiera mucha plata este ultimo año y medio”.

Finalmente consultado sobre los planteos que realizan los trabajadores estatales Vázquez indicó que “hay que tener presente que antes venían 500 millones extrapresupuestarios para ayudar a pagar sueldos, dinero que hoy no viene y en caso de llegar algo se descuenta el mismo mes; el Gobierno está haciendo gestiones para poder revertir la situación pero no es fácil” y agregó “otro ejemplo es el reintegro por puertos patagonicos, donde el estado santacruceño perdió hasta ahora 349 millones de pesos. Escucharon a Eduardo Costa preocupado por ayudar a Santa Cruz?. Yo lo veo procupado por ver en qué canal le dan un lugar para ir a hablar mal de Santa Cruz esa es la gran diferencia de un empresario preocupado por sus negocios y un trabajador que está preocupado por su gente aquí en Santa Cruz”.