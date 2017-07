Menna: “Costa tiene miedo de hablar y escuchar a la gente”

El diputado por Pueblo de Río Turbio Darío Menna repudió los actos de violencia contra los vecinos que se manifestaron pidiendo respuestas acerca del futuro laboral de los trabajadores de la Mina.

Un grupo de trabajadores de YCRT protestó contra la presencia del diputado nacional y contra las políticas implementadas por la Intervención de YCRT. “Hablé con muchos de los trabajadores que estuvieron esa noche y ellos explicaron que sólo pretendían ser escuchados cosa que el candidato de la oposición no hizo nunca”, explicó el diputado Darío Menna.

“Una vez más Costa y la Intervención de YCRT demostraron que no les interesa la clase trabajadora porque, antes de ser políticos, son CEO de empresas”, dijo Menna al tiempo que agregó “en su lista de prioridades no están los trabajadores porque si así fuera hubieran acudido a las citaciones que se hicieron desde la Cámara de Diputados tanto para él como para Zeidán que tampoco concurrió porque para ellos el diálogo con la gente no existe”.

“La gente que se manifestó eran vecinos, acá nos conocemos todos no era necesario ese destrato con la gente que pide la reactivación e inversión en la mina, la situación actual ha llevado a los mineros a denunciar los convenios colectivos de trabajo y reclamar por la quita de beneficios convencionales logrados oportunamente, pedir la reincorporación de 79 empleados que fueron despedidos y pedir el cese de la aplicación de los retiros voluntarios”, indicó Menna al tiempo que agregó “repudio estos hechos de violencia de los que fueron víctimas los trabajadores mineros que lo único que pretenden es levantar la bandera de YCRT, acá no hay vagos como se los ha calificado a los trabajadores mineros”.

“Se ve que Costa tiene miedo de conversar con la gente sin tener agenda previa porque tuvo salir con otros funcionarios por la puerta de atrás del Salón de Usos Múltiples donde se encontraba. Salió de esa forma para evitar el contacto con la gente y evitar que le reclamen el embate que están sufriendo trabajadores y familias de la Cuenca con esta intervención en la que él tiene injerencia”, indicó Menna al tiempo que agregó “nosotros sabemos y reconocemos la raíz minera y trabajadora de las familias de la Cuenca y en ese respeto es que estamos trabajando para ayudarlos en lo que podamos desde la función”.