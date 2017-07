Temor entre los vecinos del barrio Mirador por una pérdida de agua

Innumerables son los puntos de la ciudad en los que miles y miles de litros de agua se pierden producto de cañerías rotas y falta de mantenimiento en llaves y válvulas; temor es la sensación de los vecinos del barrio Mirador ya que comenzó a caer agua de la válvula que hace unos años se rompió y causó destrozos irreparables en varias viviendas.

La pérdida de agua en la válvula en la parte alta del barrio Mirador, “nos trae dos malos recuerdos, la rotura del tanque verde que se llevó varias casas y en el 2011 la de la misma válvula que también se llevó varias viviendas”, recordó el presidente de la vecinal del barrio Mirador Miguel Nievas, quien dijo que espera que la empresa Servicios Públicos invierta en la solución definitiva. Las cañerías rotas son muchas en toda Caleta Olivia, pero ésta en particular genera temor entres los vecinos.

Caleta Olivia tiene pérdidas importantes de agua en varios sectores, lo que denota falta de mantenimiento, inversión y desidia por parte de la empresa Servicios Públicos desde hace muchos años, y profundizados en los últimos meses. Es así que los vecinos en estas últimas horas denunciaron una gran pérdida en el barrio Bicentenario, otra en el barrio Gobernador Gregores y otra en el Rotary 23.

Según comentó Miguel Nievas al programa Hora de Brujas, muchos fueron los vecinos quienes le hicieron notar de la pérdida por lo que de manera inmediata realizaron la denuncia ante Servicios Públicos, “dicen que es un caño ciego que baja desde la cisterna que quedó deshabilitado, pero está lleno y lo que hicieron en su momento en el año 2011 fue reparar la válvula y le pusieron cemento en la punta, pero eso es lo que está hoy está perdiendo de nuevo y mucho y entonces esta la preocupación”, y agregó: “dejamos el aviso en la guardia de Servicios Públicos porque intentamos comunicarnos con el gerente pero no hemos podido, pero no nos han contestado nada y eso sigue perdiendo. Hay que hacer una reparación definitiva y hacer algo para que no siga pasando”.

Asimismo dijo: “estamos muy preocupados y asustados porque lo comparamos con un volcán porque en algún momento puede colapsar y no podemos vivir así, la preocupación es grande y ya hemos hecho diversas notas y queremos que se repare”, y aseveró: “en esto hace falta plata, para reparar todo se requiere de una inversión y poner al día que cosas ya que por mucho tiempo no se ha hecho nada. Imagínense que nosotros venimos desde el 2011 pidiendo que se repare”.

Consultado sobre la causa judicial iniciada posterior a los dos hechos que causaron destrozos y pérdidas totales en varias viviendas, Nievas sostuvo: “a algunos les han pagado todo, a otros un poco y a otros nada. Necesitamos soluciones definitivas porque si no son todos parches. Confío en que el Gerente Naves le va a decir a Tamburo que hay que invertir”.