Olga Reinoso presentó su candidatura junto a José Blassiotto

Ayer se desarrolló una conferencia de prensa donde los candidatos del espacio político “Una Provincia” presentaron sus propuestas y candidatos en cara a las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán el próximo 13 de Agosto. Olga Reinoso, como pre-candidata a Diputada Nacional y José Blassiotto como pre-candidato a Senador Nacional encabezaron la conferencia.

La precandidata a Diputada Nacional Olga Reinoso comenzó expresando que “venimos a ser una alternativa concreta, una alternativa que se viene construyendo en la provincia en Santa Cruz, que tiene que ver con llevar la voz de los trabajadores a los espacios donde se toman las verdaderas decisiones en este país”.

Por su parte el precandidato a Senador Nacional José Blassiotto apuntó al ajuste que se viene realizando tanto del gobierno provincial como el nacional, en principio destacó que “la canasta básica en Santa Cruz está en un 80% más que en ciudades más caras del mundo, como por ejemplo París y Nueva York”, para lo cual como propuesta quieren la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos de la canasta básica. También en otras partes de la conferencia habló de eliminación de algunos impuestos y terminar con la impunidad y la corrupción en Santa Cruz.

“La pobreza para nosotros es un eje fundamental, hoy 2 de cada 5 santacruceños está por debajo de la linea de la pobreza, no sólo con los sueldos de los trabajadores estatales que claramente sabemos que está muy por debajo, sino que el promedio y la media del sector del sector asalariado de la Provincia de Santa Cruz” expresó la precandidata Olga Reinoso y continuó “lo cual a nosotros nos permite plantearlo desde un lugar, de cómo resolvemos, no solo la pobreza, sino también con el hambre en la Argentina, hoy con el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) que produce nuestro país se resolvería el problema de la pobreza, y con el 1% de ese PBI resolveríamos el hambre en la Argentina”.

La precandidata oriunda de Caleta Olivia agregó que “A nosotros no sólo nos preocupa Santa Cruz sino que nos está preocupando muchísimo el trabajador a nivel País, y ese va a ser un eje fundamental, no sólo porque hoy los estatales estamos con un congelamiento salarial, sino también porque se juntan para firmar un acuerdo de gobernabilidad donde claramente hipotecaron todas las regalías de la Provincia de Santa Cruz, diciendo en su discurso, que el trabajador estatal es el gran problema que tiene Santa Cruz, y no es el problema los trabajadores, es lo que nos quieren hacer creer”. Luego añadió que “El problema es que hubo un ajuste que claramente se quiere imponer a los trabajadores porque hubo una corrupción muy grande en la Provincia de Santa Cruz, y ahora no sólo que la están reconociendo desde la Justicia Nacional sino que también se sientan a acordarla en la Cámara de Diputados de la Provincia”.

Respecto a otro de los proyectos y propuestas que van a llevar al Congreso de la Nación, Reinoso adelantó que “Uno de los proyectos fuertes (..) tiene que ver con los presupuestos hacia las leyes de protección integral no sólo de niños y adolescentes, sino también de las mujeres, hoy tenemos ya 3 años de Ni Una Menos, leyes totalmente vaciadas de presupuesto, pero que no sólo vaciadas de presupuesto sino que ni siquiera vienen a bajar los índices de los femicidios en la Argentina y eso va a ser un tema fundamental porque Santa Cruz es parte de esa estadística tan alta de muertes de nuestras compañeras Mujeres”

Incursión en la política partidaria

Consultada por críticas con respecto a la incursión en la política partidaria desde lo gremial, la precandidata Olga Reinoso indicó que “La decisión de participar en la política partidaria es para nosotros un tema cotidiano, nosotros desde que vamos a los sectores de trabajos discutimos política con nuestros compañeros y siempre lo hemos dicho que desde nuestra agrupación ANUSATE teníamos un proyecto que tiene que ver con dejar de entregar petitorios y empezar a recibir petitorios y ver como lo vamos resolviendo”

Reinoso agregó que “La verdad que las críticas, yo me animo a decir que en esta campaña tiene que ver cuando no se quieren debatir ideas o no se quieren debatir propuestas, si bien lo nuestro es algo nuevo, si queremos empezar a transformar la política en Santa Cruz, que se puede plantear una campaña planteando propuestas e ideas desde lo que uno construye día a día, y que no solamente tiene que ver con una crítica fuerte que no construye”. Para finalizar Olga Reinoso expresó “hoy Santa Cruz necesita hombres y mujeres que demos un debate político concreto, pero que intentemos sacar de donde estamos a Santa Cruz, hoy está congelada, está con mucha pobreza, una matriz distributiva que han tenido la posibilidad de cambiarla y no lo han hecho, ¿Y ahora se sientan a decir solamente críticas? me parece que hay que hacer autocrítica por parte de ellos, ponernos la camiseta de Santa Cruz y salir a discutir ideas para ver como nosotros resolvemos el problema que tenemos”.