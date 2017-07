Fadul: “Los que fueron elegidos en las urnas tuvieron la oportunidad de hacer algo y no lo hicieron”

El precandidato a diputado nacional estuvo con Carlos Prades en Piedra Buena y Puerto Santa Cruz el jueves, y ayer se reunió con vecinos de la capital provincial.

En el marco de la recorrida provincial, el precandidato a diputado nacional Pablo “Pato” Fadul y el precandidato a senador Carlos Prades (por la lista “Integración Ciudadana” de la UCR) visitaron el jueves pasado las localidades de Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena, donde dieron a conocer sus propuestas y mantuvieron reuniones con vecinos.

Durante su paso por la ciudad de Puerto Santa Cruz, estuvieron en el Comité “Reynaldo Oroz”, donde pudieron charlar con militantes y afiliados del partido radical que les transmitieron su visión sobre la situación que atraviesa la provincia y el partido, mientras que en Piedra Buena brindaron entrevistas a medios radiales y contaron sus propuestas para mejorar la calidad de vida de los santacruceños en materia de educación, salud, justicia, seguridad social, vivienda, empleo, etcétera.

Sobre estos temas Fadul remarcó: “Ya sabemos perfectamente quienes se robaron todo y quienes nos tienen de rehenes. Estamos cansados de escuchar siempre lo mismo. Hoy nuestros chicos no tienen clases, los hospitales no funcionan como corresponde, no hay justicia. Los que fueron elegidos en las urnas tuvieron la oportunidad de hacer algo y no lo hicieron. Se burlaron de nosotros”.

Además aclaró: “Denunciar y señalar lo que está mal siempre es importante pero no debemos conformarnos sólo con esto. Tenemos que poder ver más allá y gestionar soluciones concretas porque la único forma de reconstruir a Santa Cruz es trabajar unidos, dejando las diferencias de lado”.

“Queremos ser la voz de los que no se sienten representados por ninguna de estas opciones, de los que se están decepcionados. Creemos en la pluralidad de voces y el trabajo en equipo. Tenemos una provincia rica en recursos y vamos a sacarla adelante entre todos legislando para generar más oportunidades con trabajo genuino para los santacruceños”, destacó.

Asimismo, ayer por la tarde Fadul visitó el Barrio José Font de la capital provincial, en donde los referentes le detallaron cuáles son las principales problemáticas y demandas de ese sector. Entre ellas se encuentra el proyecto del traslado del asentamiento hacia otro sector de la ciudad debido a la contaminación de la laguna, el rechazo al proyecto de urbanización propuesto por el Municipio, la falta del servicio de recolección de residuos y alumbrado público. Además, los vecinos les comentaron que están auto gestionando un taller de costura en una de las viviendas del barrio con el fin de ofrecer un espacio donde puedan aprender un oficio de forma gratuita.

Por otra parte conversaron sobre la falta de servicios esenciales en la ciudad. En este sentido, Fadul le pidió al intendente que “se ocupe más de la ciudad, de la basura, de los baches, de las plazas, de las cloacas, de las inundaciones, etcétera.

“Parece más preocupado por apoyar a Costa en las elecciones que por los vecinos que sufren la falta de gestión”, finalizó.