Luego de presentarse en Puerto Deseado con fuertes críticas hacia el gobierno nacional y también al provincial. Los candidatos se calificaron a si mismos como: “Ni macristas, ni kirchneristas” de este modo se presentaron los candidatos dentro de la estructura de “Proyecto Sur” en las localidades de zona norte.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por el pre candidato a Senador Daniel Peralta y el pre Candidato a Diputado Nacional Osvaldo “colo” Pérez. Asimismo estuvieron presentes José Luis Garrido coordinador de la campaña y ex candidato a intendente por el FR en Rio Gallegos, los pre candidatos Andres Markic de Río Gallegos y José Maldonado de San Julián.

El primero en dar la palabra fue Osvaldo Pérez quien señaló que “Nosotros somos un espacio distinto al oficialismo provincial y al oficialismo nacional porque entendemos que la crisis que vivimos en Santa Cruz amerita que existan alternativas de estas banderías que defiendan el estado, no al Gobierno y que permitan conseguir recursos para que la provincia pueda encontrar soluciones a los múltiples problemas que estamos teniendo. Por ese motivo se construyó el armado de “Proyecto Sur”, buscando ser una alternativa a lo que representa el oficialismo tanto del orden nacional como provincial”. “Ni macristas, ni kirchneristas en defensa de los recursos naturales como también la mejora de condiciones para el desarrollo santacruceño”, dijo.

Peralta con todo

En esa línea, a su turno, Daniel Peralta con fuertes críticas subrayó que “Nosotros necesitamos conformar un frente mucho más amplio y trabajar en conjunto para que en esa diversidad de ideas y de opinión podamos plantearnos un bloque regional patagónico, cosas concretas que lleven beneficio al presupuesto provincial porque no puede ser que la improvisación del gobierno no haya previsto que hay que pagar 2 veces al año medio aguinaldo y tampoco es admisible que en una sociedad como la nuestra los chicos no tengan clases es un escándalo”.

“Nosotros no podemos hacer un plan de gobierno desde nuestra propuesta electoral, hoy lo que nosotros podemos es trasmitir a la gente es cuál va a ser nuestra posición en diputados y en senadores para traer recursos a la provincia”, aprecio Peralta.

Provincia quebrada

Cuando se le pregunto por qué la gobernadora lo hace cargo a su gestión del quiebre de la provincia respondió “ y la verdad es que uno no entiende, creo que lo hizo como un eslogan para decirle al sector público básicamente no me vengan a pedir aumento porque tengo una provincia en malas condiciones, pero la verdad es que es un cuento chino la provincia quebrada está solamente en la cabeza de ella”.

“Una provincia quebrada no hubiera tenido paritarias el año pasado, una provincia quebrada no entiendo por qué recibió 8 mil millones más de lo que yo recibí durante el 2015 y este año la proyección es de más de 15 mil millones” argumentó y agregó “¿qué provincia quebrada? Pagábamos préstamos porque nunca se nos devolvió el 15% alrededor de 90 millones por mes, que Macri le devolvió debo decirlo con todas las diferencias que tengo con Macri además 2 mil millones en el presupuesto provincial hasta el 2019 para sostener el régimen previsional. Nosotros pagábamos de todas las deudas que teníamos en el sector público, alrededor de 40 millones por mes la famosa deuda que había contraído la provincia, y ojo en esa deuda estaban los 1300 millones que entraron a la tarde un día antes que yo me vaya que obviamente que yo no gasté”.

“Entonces nunca me gusto victimizarme o auto referenciarme echándole la culpa a los demás. Licitamos 600 viviendas llegamos al lapso financiero y el señor López dijo no hasta que cambiemos el gobierno nosotros tuvimos esa dificultad para gobernar pero tenía que gobernar”.